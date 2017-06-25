Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00

Сегодня, 25 июня, на уличной трассе в Баку состоится гонка восьмого этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Азербайджана.



После семи этапов в чемпионате лидирует Себастьян Феттель на «Феррари». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» занимает 15-е место, имея 4 очка.



Начало гонки запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция гонки.