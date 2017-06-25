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Феттель увеличил отрыв от Хэмилтона в зачёте Формулы-1, Квят — 16-й

25 июня 2017, воскресенье. 18:31. Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель упрочил своё лидерство в зачёте Формулы-1 после Гран-при Азербайджана. Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» уступает ему 14 очков. Третьим идёт напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят занимает 16-е место.

Формула-1. Личный зачёт

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 153 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 139
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 111
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 92
5. Кими Райкконен («Феррари») — 73
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 45
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 44
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 35
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 29
10. Фелипе Масса («Уильямс») — 20
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 18
12. Лэнс Стролл («Уильямс») — 17
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 11
14. Ромен Грожан («Хаас») — 10
15. Паскаль Верляйн («Заубер») — 5
16. Даниил Квят («Торо Россо») — 4
17. Фернандо Алонсо («Макларен») — 2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1
Новости. Авто
25 июня 2017, воскресенье
18:49 Хэмилтон: меня не волнует инцидент с Феттелем
18:45 Стролл признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Азербайджана
18:43 Феттель про инцидент с Хэмилтоном: ничего не случилось, разве нет?
18:39 Боттас: столкновение с Райкконеном — гоночный инцидент, мне негде было проехать
18:35 Гьотто: при старте из конца я финишировал восьмым, нормальная гонка
18:31 Риккардо: безумная гонка, не могу поверить
18:31 Феттель увеличил отрыв от Хэмилтона в зачёте Формулы-1, Квят — 16-й
18:10 Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1, Стролл — третий, Квят — сошёл
18:02 Сироткин: надеялся на более высокий результат, но сегодня гонка прошла неплохо
16:55 Гран-при Азербайджана остановлен красным флагом
16:28 Фитипальди выиграл вторую гонку Формулы V8 3.5 в Арагоне, Оруджев — третий
16:14 Булье не исключает кратковременного разрыва с «Хондой»
15:57 Вольф о партнёрстве с «Маклареном»: будем что-то знать после летнего перерыва
14:55 Росси выиграл Гран-при Нидерландов MotoGP
14:19 Феттель — о своём будущем: думаю, что никаких сюрпризов не будет
13:58 Нато выиграл вторую гонку Формулы-2 в Баку, Сироткин — 5-й, Маркелов — 6-й
13:49 Алонсо: если у Сайнса будет возможность перейти в «Макларен», я поддержу его
12:43 Менеджеры Алонсо в Баку провели встречу с представителями «Мерседеса» и «Рено»
12:23 Алёшин: на прямых проигрываем около 10 км/ч
12:00 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00
11:56 Хасегава: с новым двигателем на трассе в Баку «Макларен» прибавил на 0,3 секунды
11:34 Лоу: тесты в Остине на прошлой неделе помогли Строллу стать лучше
10:08 Булье: уик-энд в Баку — самый болезненный
10:00 Квят: когда блокируешь колёса в 8-м повороте, стена приближается очень быстро!
09:49 В ФИА изменили восьмой поворот на трассе в Баку
09:00 Формула-2. Текстовая трансляция второй гонки в Баку
01:19 Кастроневес выиграл квалификацию IndyCar на «Роуд Америка», Алёшин — 19-й
00:29 Вольф: Джордан должен прекратить распространять слухи
24 июня 2017, суббота
23:43 Грожан: я сыт по горло вниманием к моим разговорам по командному радио
22:34 Риккардо: очевидно, моя авария — не вина стены!
22:22 Хэмилтон: когда сравнялся с Сенной по поулам, голод до побед стал ещё больше
22:08 Ферстаппен считает, что «Ред Булл» как минимум на уровне «Феррари»
22:06 Феттель: не волнуюсь по поводу отставания от «Мерседеса»
22:04 Палмер: машина получила слишком много ущерба из-за возгорания топлива
21:58 Оруджев и Исаакян прокомментировали победный дубль в Испании
21:29 Хюлькенберг: в конце второго сегмента машина «Рено» перестала ехать
21:28 Мичелис выиграл квалификацию WTCC в Португалии
21:02 Окон: возможно, ошибка на быстром круге стоила мне позиции
21:00 Эггинтон: «Торо Россо» нужно извлечь выгоду из хорошего баланса обеих машин
20:29 Стролл: думаю, что мог добиться и большего
20:13 Риккардо: думал, что сегодня сможем бороться за первые места
20:06 Сайнс: предпочёл бы подойти к квалификации более уверенным в машине
19:45 Перес: в Азербайджане нужно тормозить поздно, а это одна из моих сильных сторон
19:40 Стрельникова: у Гьотто есть шанс завтра попасть в восьмёрку, Артём молодец
19:32 Алонсо: соперники думают, что мы на медленных кругах, когда мы на быстрых
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