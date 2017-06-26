Стрельникова: при обгонах Леклер ехал словно на «Мерседесе»

Глава Russian Time Светлана Стрельникова прокомментировала итоги второй гонки Формулы-2 в Баку, где Артём Маркелов финишировал пятым, а Лука Гьотто — восьмым. При этом лидер общего зачёта Шарль Леклер после старта с восьмой позиции финишировал первым и потерял победу только из-за 10-секундного штрафа за превышение скорости в зоне жёлтых флагов.

«После субботнего штрафа Роуленда Артём получил четвёртое место и во второй гонке стартовал пятым. Лука стартовал 16-м, хорошо провёл гонку и приехал в восьмёрке. Он принёс очки команде, что очень важно. Артём неудачно стартовал, но потом боролся. Зацепились за Кинга и не смогли его обойти. Сегодня никто не рисковал, кроме Леклера. Артём рассказывал: когда Леклер обгонял, то было такое ощущение, что мы едем на „Торо Россо“, а он — на „Ред Булл“. Трудно сказать почему, ведь машины одинаковые. В любом случае Артём доехал в очках и теперь идёт в чемпионате в четырёх очках от Роуленда. Понятно, что Леклер уходит вперёд, но чемпионат ещё не закончен.

В командном зачёте у нас равное число очков с «ДАМС», но мы идём первыми за счёт более высоких максимальных результатов. В общем, достаточно позитивно, хотя хотелось большего. Очень обидно за Луку, что ошибка в квалификации повлекла за собой такой уик-энд", — заявила Стрельникова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.