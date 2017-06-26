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Марко: в Баку Хэмилтон намеренно допустил контакт с Феттелем

26 июня 2017, понедельник. 13:55. Авто

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением относительно инцидента между пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, произошедшего по ходу гонки Гран-при Азербайджана.

В Баку пилот «Феррари» получил штраф за инцидент с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Перед выездом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что привело к повреждению переднего крыла на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку.

«Со стороны Льюиса это был намеренный контакт. Феттель был очень удивлён и спровоцирован — в результате он стал раздражён и решил отомстить. У гонщиков должны быть эмоции. Мы должны быть довольны: мы видим проявление эмоций, инциденты между людьми, а не доминирование технических правил. Размер штрафа Себастьяна нормальный: инцидент произошёл на маленькой скорости и за сейфти-каром», — цитирует Марко Motorsport-Total.

Источник: Motorsport-Total.com Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
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