Марко: в Баку Хэмилтон намеренно допустил контакт с Феттелем

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением относительно инцидента между пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, произошедшего по ходу гонки Гран-при Азербайджана.



В Баку пилот «Феррари» получил штраф за инцидент с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Перед выездом с трассы машины безопасности Феттель сзади толкнул машину Льюиса Хэмилтона. Немец посчитал, что пилот «Мерседеса» умышленно остановился перед ним, что привело к повреждению переднего крыла на болиде «Феррари». После этого Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил его болид сбоку.



«Со стороны Льюиса это был намеренный контакт. Феттель был очень удивлён и спровоцирован — в результате он стал раздражён и решил отомстить. У гонщиков должны быть эмоции. Мы должны быть довольны: мы видим проявление эмоций, инциденты между людьми, а не доминирование технических правил. Размер штрафа Себастьяна нормальный: инцидент произошёл на маленькой скорости и за сейфти-каром», — цитирует Марко Motorsport-Total.