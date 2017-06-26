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Райкконен накричал на механиков «Феррари» перед рестартом

26 июня 2017, понедельник. 15:54. Авто

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен остался недоволен работой механиков итальянской команды в конце паузы на Гран-при Азербайджана, вызванной обломками на трассе и появлением красных флагов. Об этом стало известно благодаря видео с записью радиопереговоров Райкконена. Во время паузы «Феррари» решила починить машину финна и выпустить его обратно на трассу, хотя он уступал лидерам круг. Однако когда пришла пора выпускать Райкконена, один из механиков слишком долго не устанавливал рулевое колесо, что вызвало гнев Кими.

«Рулевое колесо. Дайте мне рулевое колесо, да. Дайте рулевое колесо. Эй. Эээй! Рулевое колесо! Скажите ему кто-нибудь, чтобы он отдал мне рулевое колесо! Камооон!» — прокричал Райкконен.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Феррари Кими Райкконен Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
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