Хэмилтон: Феттель не мог въехать в меня случайно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон исключил вариант того, что Себастьян Феттель въехал в его болид в Азербайджане случайно, потеряв контроль над машиной из-за обильной жестикуляции.

«Мы чемпионы мира, лучшие пилоты в мире. Может, если вы высунете руку в окно обычной машины, когда сидите за рулём, вы и повернёте направо. Но в Формуле-1 такого не бывает. Мы много лет пилотируем эти машины, и такого просто не может быть», — приводит слова Хэмилтона F1i.

За удар в бок машины Хэмилтона Феттель был наказан штрафом «стоп-энд-гоу» на 10 секунд.