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В Дании нацелились на включение Копенгагена в календарь Ф-1 в 2020 году

30 июня 2017, пятница. 14:28. Авто

Датский бизнесмен Ларс Сайер Кристенсен на этой неделе в Лондоне провёл встречу с руководством Liberty Media, являющейся владельцем коммерческих прав на Формулу-1, чтобы обсудить возможность включения в календарь «Королевских автогонок» гонки в Копенгагене в 2020 году.

«Прежде всего было важно добиться политической воли и поддержки. Это была очень позитивная встреча в Лондоне. Теперь последующие шесть месяцев я проведу в систематическом поиске необходимых инвесторов», — рассказал Кристенсен, слова которого приводит датское издание BT Sport.

Отмечается, что разработка уличной трассы будет доверена известному архитектору гоночных треков Герману Тильке. «Тильке говорит, что не будет проблемой построить захватывающую трассу в центре Коппенгагена» — сказал Кристенсен.

Источник: BT Сообщить об ошибке
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трассы Формула-1
Новости. Авто
30 июня 2017, пятница
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