Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На продажу выставлено редкое «чемпионское» издание BMW в честь титула в DTM

На продажу выставлено редкое «чемпионское» издание BMW в честь титула в DTM
BMW M4 DTM Champion Edition
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Schubert Motors выставила на продажу редкий спорткар BMW M4 DTM Champion Edition. Инженеры Schubert Motorsport создали лишь девять таких автомобилей, и третий из них выставлен на продажу по цене € 170 тыс.

BMW M4 DTM Champion Edition

BMW M4 DTM Champion Edition

Фото: Schubert Motors

Эта машина создана в честь победы Шелдона ван дер Линде в чемпионате DTM в 2022 году и повторяет её базовую красно-жёлтую ливрею. Шелдон ван дер Линде в том сезоне выступал на BMW M4 GT3, подготовленную Schubert Motorsport, выиграл три гонки и в общей сложности шесть раз поднимался на подиум.

Интерьер BMW M4 DTM Champion Edition

Интерьер BMW M4 DTM Champion Edition

Фото: Schubert Motors

BMW M4 DTM Champion Edition построена на базе M4 Competition. Под капотом у машины 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 510 лошадиных сил, который в комплекте с 8-скоростной автоматической трансмиссией передаёт усилие на все четыре колеса.

Вышивка в честь чемпионства Шелдона ван дер Линде в DTM в 2022 году

Вышивка в честь чемпионства Шелдона ван дер Линде в DTM в 2022 году

Фото: Schubert Motors

Напомним, что в начале 2024 года BMW обновила автомобили четвёртой серии, причём купе M4 Competition получило 530 лошадиных сил, а в мае баварцы представили ещё более мощную BMW M4 CSL — на «Нордшляйфе» она показала второе время среди всех серийных машин марки.

Материалы по теме
Фото
В Италии создали четыре суперкара в честь Бэтмена. Они разгоняются быстрее машин Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android