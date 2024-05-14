На продажу выставлено редкое «чемпионское» издание BMW в честь титула в DTM

Компания Schubert Motors выставила на продажу редкий спорткар BMW M4 DTM Champion Edition. Инженеры Schubert Motorsport создали лишь девять таких автомобилей, и третий из них выставлен на продажу по цене € 170 тыс.

BMW M4 DTM Champion Edition Фото: Schubert Motors

Эта машина создана в честь победы Шелдона ван дер Линде в чемпионате DTM в 2022 году и повторяет её базовую красно-жёлтую ливрею. Шелдон ван дер Линде в том сезоне выступал на BMW M4 GT3, подготовленную Schubert Motorsport, выиграл три гонки и в общей сложности шесть раз поднимался на подиум.

Интерьер BMW M4 DTM Champion Edition Фото: Schubert Motors

BMW M4 DTM Champion Edition построена на базе M4 Competition. Под капотом у машины 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 510 лошадиных сил, который в комплекте с 8-скоростной автоматической трансмиссией передаёт усилие на все четыре колеса.

Вышивка в честь чемпионства Шелдона ван дер Линде в DTM в 2022 году Фото: Schubert Motors

Напомним, что в начале 2024 года BMW обновила автомобили четвёртой серии, причём купе M4 Competition получило 530 лошадиных сил, а в мае баварцы представили ещё более мощную BMW M4 CSL — на «Нордшляйфе» она показала второе время среди всех серийных машин марки.