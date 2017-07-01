Бен Стиллер призвал Льюиса Хэмилтона вступить в его команду в вышибалах

Актёр Бен Стиллер призвал трёхкратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона вступить в его команду в вышибалах. Стиллер и Винс Вон соберут команды, снимавшиеся в фильме «Вышибалы», и устроят матч ради сбора пожертвований.

«Эй, Льюис Хэмилтон, замедлись на минутку. Думаешь, Формула-1 высокооктановый спорт? Попробуй поймать мяч, летящий в твоё миленькое личико. Вступай в мою команду, или ты и твоя стриженная бородка столкнутся с последствиями.

Ещё хотел сказать: мне нравится твой мюзикл. Мастерская работа. Ходил три раза», — заявил Стиллер на видео в «инстаграме».

Видео доступно в "инстаграме" Хэмилтона