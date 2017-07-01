Маркес выиграл квалификацию MotoGP в Германии, Росси — девятый

Пилот «Хонды» Марк Маркес выиграл квалификацию MotoGP в Германии. Второе время показал Данило Петруччи. Третьим стартовать будет Дани Педроса.
Семикратный чемпион серии Валентино Росси стал девятым. Лидер сезона Андреа Довициозо показал десятое время.
MotoGP. Германия. Квалификация
1. Марк Маркес («Хонда»)
2. Данило Петруччи («Прамак Дукати») +0.160
3. Дани Педроса («Хонда») +0.647
4. Кэл Кратчлоу («Хонда») +0.787
5. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») +0.908
6. Хорхе Лоренсо («Дукати») +1.081
7. Пол Эспаргаро («КТМ») +1.100
8. Алекс Эспаргаро («Априлья») +1.224
9. Валентино Росси («Ямахи») +1.367
10. Андреа Довициозо («Дукати») +1.401
11. Маверик Виньялес («Ямаха») +1.521