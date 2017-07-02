Норрис выиграл вторую гонку Ф-3 на «Норисринге», Шумахер — 12-й, Мазепин сошёл

Ландо Норрис стал победителем второй гонкиевропейской Формулы-3 на трассе «Норисринг» в Германии. Вторым финишировал Джек Хьюз, тройку лидеров замкнул Максимилиан Гюнтер.
Мик Шумахер стал в гонке лишь 12-м. Никита Мазепин не финишировал.
Формула-3. «Норисринг». Вторая гонка
1. Ландо Норрис (Carlin)
2. Джек Хьюз (HitechGP) +1,134
3. Максимилиан Гюнтер (Prema Powerteam) +2,176
4. Джехан Дарувала (Carlin) +3,378
5. Ральф Арон (HitechGP) +4,176
6. Педро Пике (Van Amersfoort Racing) +4,554
7. Харрисон Ньюи (Van Amersfoort Racing) +5,074
8. Гуань Ю Чжоу (Prema Powerteam) +5,624
9. Каллум Илотт (Prema Powerteam) +6,504
10. Джоэл Эрикссон (Motopark) +7,848
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12. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +12,554
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18. Никита Мазепин — не финишировал