Кэри опроверг слухи о планах расширить календарь Ф-1 до 25 Гран-при

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри опроверг слухи о том, что новые владельцы серии нацелились на расширение календаря «Королевских автогонок» до 25 этапов. Предположения о возможности увеличения количества гонок вызвали у многих негативную реакцию.



«Мы никогда этого не предлагали. Мы лишь обсуждали возможность большего количества гонок, включая дополнительную гонку в США — в Нью-Йорке или Майами.



Но 25, 23 или 22 гонки не являются реальностью на данный момент и даже предметом для обсуждений.

По состоянию на текущий момент наше внимание уделяется тому, чтобы у нас была 21 гонка и чтобы это были действительно отличные этапы», — цитирует Кэри PaddockTalk.