Верляйн: после ухода Кальтенборн атмосфера в «Заубере» другая

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн, который также является протеже «Мерседеса», признался, что атмосфера в команде несколько изменилась после ухода Мониши Кальтенборн с поста руководителя конюшни.



«У нас ещё нет нового босса команды. Всё по-другому, особенно без Мониши. Но всё так, как есть. Я же просто стараюсь гоняться так быстро, как могу.



Мне комфортно в этой команде, и у меня уже есть некоторое количество очков. По сравнению с прошлым годом мы сделали шаг вперёд, но моё будущее будет определено «Мерседесом». Они скажут, что меня ждёт в следующем году», — цитирует Верляйна F1today.