Честер: Сироткин выполнил всё, что от него требовалось

Технический директор «Рено» Ник Честер поделился впечатлениями от сегодняшних свободных практик на Гран-при Австрии, прокомментировав в том числе и выступление резервного пилота команды Сергея Сироткина.

«Сергей выполнил всё, что от него требовалось во время заездов на первой практике. Он полностью выполнил программу, оценив баланс и аэродинамику. Палмер прошёл первую сессию без каких-либо проблем, но вынужден был досрочно завершить вторую, из-за электрических проблем.

Нико показал хороший круг на «ультрасофте», что привело его к хорошему результату. Все пилоты сегодня проделали хорошую работу и чувствовали обратную связь с болидом. Нам ещё предстоит поработать над балансом, но мы находимся там, где и ожидали. Так что посмотрим, что сумеем выжать из машины на квалификации", — приводит слова Честера официальный сайт «Рено».