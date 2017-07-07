Маркелов: в квалификации всё пошло не по-нашему

Гонщик команды Формулы-2 Russian Time Артём Маркелов объяснил причины 15-го результата в квалификации этапа на австрийском «Ред Булл Ринге».

«Сегодня всё пошло не по-нашему. На моём лучшем круге на первой попытке я был заблокирован в девятом повороте — пришлось снять ногу с педали газа. Затем на второй попытке я улучшал, но были жёлтые флаги на втором и третьем секторах, так как на трассе остановился Сетте Камара. Гонка после старта со столь далёкой позиции будет сложной, но я, как всегда, выложусь по максимуму», — приводит слова Маркелова пресс-служба российской команды.