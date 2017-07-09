Лукашевич выиграл обе гонки 3-го этапа Кубка России Mitjet на Moscow Raceway

Третий этап Кубка России-2017 гоночной серии Mitjet состоялся на автодроме Moscow Raceway, сообщает пресс-служба серии. Лидер первой гонки не менялся со старта. Признанный фаворит серии Иван Лукашевич, выиграв накануне квалификацию, не дал усомниться в своём преимуществе над остальными пилотами. Феноменальный старт удался Андрею Агафонову. С шестой позиции Андрей уже после первого поворота за счёт правильного выбора траектории переместился сразу на второе место. Продержавшись за Лукашевичем несколько кругов, Агафонов оторвался от преследователей и финишировал в итоге вторым.

Сражение за третье место получилось ожесточённым. Разгонявшийся по ходу гонки дольше обычного Алексей Карачев в итоге сумел пробраться на третью позицию, но решением судейского комитета за неправильную атаку оппонента получил десятисекундный штраф, который позволил ему занять только пятое место. В итоге на третью ступень пьедестала почёта поднялся Василий Грязин.

На вторую гонку по правилам серии Mitjet первые шесть пилотов выходят в обратном порядке. Таким образом, Иван Лукашевич ушёл на трассу шестым. В этом сезоне Иван уже не один раз выигрывал гонку даже при такой диспозиции. Вот только в подобных погодных условиях выбираться из середины пелотона проблематично. Тем более что на первую позицию сразу же выбрался один из основных конкурентов Лукашевича Алексей Карачев.

Пока Лукашевич сражался с каждым следующим оппонентов, Карачев уверенно наращивал преимущество. В итоге Иван лишь на последнем круге выбрался на второе место. Развязка наступила за минуту до финиша, когда Карачев ошибся, находясь в гордом одиночестве. Потеря управления привела к тому, что на трассу Алексей вернулся лишь пятым. Этой ошибкой, конечно же, воспользовался Лукашевич, продливший свою победную серию до шести гонок.

Великолепную гонку провёл Дмитрий Гвазава, который за два московских этапа Кубка России сумел дважды подняться на подиум. На последнем повороте Карачев и вовсе вылетел с трассы, «прихватив» с собой Василия Грязина. Это столкновение позволило Агафонову финишировать третьим, упрочив свою вторую позицию в общем зачёте.