Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лукашевич выиграл обе гонки 3-го этапа Кубка России Mitjet на Moscow Raceway

9 июля 2017, воскресенье. 00:38. Авто

Третий этап Кубка России-2017 гоночной серии Mitjet состоялся на автодроме Moscow Raceway, сообщает пресс-служба серии. Лидер первой гонки не менялся со старта. Признанный фаворит серии Иван Лукашевич, выиграв накануне квалификацию, не дал усомниться в своём преимуществе над остальными пилотами. Феноменальный старт удался Андрею Агафонову. С шестой позиции Андрей уже после первого поворота за счёт правильного выбора траектории переместился сразу на второе место. Продержавшись за Лукашевичем несколько кругов, Агафонов оторвался от преследователей и финишировал в итоге вторым.

Сражение за третье место получилось ожесточённым. Разгонявшийся по ходу гонки дольше обычного Алексей Карачев в итоге сумел пробраться на третью позицию, но решением судейского комитета за неправильную атаку оппонента получил десятисекундный штраф, который позволил ему занять только пятое место. В итоге на третью ступень пьедестала почёта поднялся Василий Грязин.

На вторую гонку по правилам серии Mitjet первые шесть пилотов выходят в обратном порядке. Таким образом, Иван Лукашевич ушёл на трассу шестым. В этом сезоне Иван уже не один раз выигрывал гонку даже при такой диспозиции. Вот только в подобных погодных условиях выбираться из середины пелотона проблематично. Тем более что на первую позицию сразу же выбрался один из основных конкурентов Лукашевича Алексей Карачев.
Пока Лукашевич сражался с каждым следующим оппонентов, Карачев уверенно наращивал преимущество. В итоге Иван лишь на последнем круге выбрался на второе место. Развязка наступила за минуту до финиша, когда Карачев ошибся, находясь в гордом одиночестве. Потеря управления привела к тому, что на трассу Алексей вернулся лишь пятым. Этой ошибкой, конечно же, воспользовался Лукашевич, продливший свою победную серию до шести гонок.

Великолепную гонку провёл Дмитрий Гвазава, который за два московских этапа Кубка России сумел дважды подняться на подиум. На последнем повороте Карачев и вовсе вылетел с трассы, «прихватив» с собой Василия Грязина. Это столкновение позволило Агафонову финишировать третьим, упрочив свою вторую позицию в общем зачёте.

3-й этап Кубка России Mitjet на Moscow Raceway

3-й этап Кубка России Mitjet на Moscow Raceway

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Mitjet
Новости. Авто
9 июля 2017, воскресенье
00:59 Лоу: «Уильямс» сразу оказался медленным в Австрии, и мы не знаем почему
00:38 Лукашевич выиграл обе гонки 3-го этапа Кубка России Mitjet на Moscow Raceway
00:24 Перес: это одна из лучших квалификаций за всю мою карьеру
00:23 Шибалов: трассу разбили так, что машина ехала будто по снегу в заносе
00:00 Маркелов: сделаю всё, чтобы использовать старт с поул-позишн
8 июля 2017, суббота
23:51 Пауэр выиграл квалификацию IndyCar в Айове, Алёшин — шестой
23:49 Георгий Чивчян стал победителем 4-го этапа РДС-2017
23:11 Верляйн будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Австрии
22:46 Булье: завтра есть реальный шанс заработать очки
21:49 Грожан: второй раз в сезоне чувствую, что шины работают хорошо
21:36 Окон: думаю, что мог завершить квалификацию на пару мест выше
21:21 Стролл: «Уильямс» просто не прибавил после пятницы
21:21 Хюлькенберг: проехал отличный круг, но гонка будет сложная
21:09 Магнуссен: очень не повезло, что сломалась задняя подвеска, был хороший темп
20:46 Тодт объяснил логику наказания Феттеля в Баку
20:36 Лёб и Коломы лидируют после первого этапа «Шёлкового пути»
20:29 На болидах «Ред Булл» и Хюлькенберга заменили генераторы MGU-H
19:20 Райкконен: кое-что изменили перед квалификацией, машина хороша
19:15 Ки: к сожалению, Квят не собрал круг, хоть и был способен попасть в 3-й сегмент
18:33 Сайнс: завтра нужно воспользоваться шансом и набрать очки
18:32 Квят: в квалификации ощущения от машины были худшими за весь уик-энд
18:20 Алонсо: с правильной стратегией «Макларен» может в итоге набрать очки
18:17 Масса: «Уильямсу» очень трудно было выжать из машины лучший круг
18:16 Перес: думаю, в гонке «Форс Индия» будет даже быстрее
17:45 Леклер выиграл первую гонку Формулы-2 в Австрии, Маркелов — восьмой
17:36 Хэмилтон: вряд ли возможно повторение гонки Гран-при Австрии 2014 года
17:07 Риккардо: не думаю, что всё будет легко, Хэмилтон будет прорываться с 8-го места
16:45 Ферстаппен: при хорошей стратегии произойти может всё, что угодно
16:32 Феттель: болид был феноменален
16:24 Боттас: круг был не идеален, но этого хватило
16:14 Хэмилтон: хочу финишировать вместе с Валттери на первых местах
16:05 Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии Формулы-1, Квят — 14-й
16:01 Матешиц: понимаю гнев Ферстаппена, мечтаю, чтобы он стал чемпионом с «Ред Булл»
15:01 Уайтинг: в 2018 году в Формуле-1 появится «щит» или «гало»
15:00 Формула-2. Австрия. Первая гонка. Онлайн-трансляция
14:39 Грожан: без проблем с тормозами я бы уезжал от Райкконена со старта до финиша
14:00 ФИА впервые показала «щит» для защиты кокпита
13:27 Лауда: будь я пилотом, ехал бы как хочу — ФИА всё равно ничего не сделает
13:27 Вольф: Окон слишком молод, чтобы «Мерседес» посадил его рядом с Хэмилтоном
13:15 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Онлайн-трансляция
13:04 Феттель — лучший на третьей практике Гран-при Австрии, Квят — девятый
12:49 Феттель: не планирую привлекать внимание стюардов в Австрии
12:09 На болид Алонсо в Австрии вернули старый мотор «Хонды»
12:03 «Мерседес»: поломка коробки передач Хэмилтона не связана с аварией с Феттелем
11:29 Сайнса обвинили в распространении слухов об уходе Ферстаппена из «Ред Булл»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Должна ли ФИА дополнительно наказать Феттеля за Баку?
Да
246 (32%)
Нет
528 (68%)
Проголосовало: 774
Архив →
© championat.com, 2000–2017