Стрельникова: отличная гонка в исполнении обоих гонщиков Russian Time!

Глава Russian Time Светлана Стрельникова прокомментировала победу Артёма Маркелова и четвёртый результат Луки Гьотто в спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Австрии.

«Отличная гонка в исполнении обоих наших гонщиков! Артём сделал всё правильно и теперь всего в трёх очках позади Роуленда в борьбе за второе место в чемпионате пилотов. Восемь очков от Луки — результат захватывающей борьбы за четвёртое место. Эти очки позволили нам остаться в первых рядах в борьбе в командном зачёте: мы всего в девяти очках позади «Према» и «ДАМС», у которых по 174 очка. Вперёд, в Сильверстоун!» — заявила Стрельникова в интервью пресс-службе своей команды.