Маркьонне: Райкконен бывает вялым, Феттелем я доволен

Руководитель «Феррари» Серджио Маркьонне выразил недовольство низкой вовлечённостью Кими Райкконена в работу команды. В то же время Маркьонне похвалил другого пилота команды — Себастьяна Феттеля.

«Я думаю, Кими надо показать больший уровень заинтересованности в процессе. В какие-то дни он выглядит немного вялым. Я поговорю с ним сегодня и посмотрим, что получится. И если кому-то интересно, то я доволен тем, как работает Себастьян», — приводит слова Маркьонне F1i.

По окончании сезона у обоих гонщиков «Скудерии» истекают контракты.