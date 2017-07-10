Лауда — про манёвр Квята: Марко должен с этим разобраться

Неисполнительный председатель «Мерседеса» Ники Лауда призвал советника «Ред Булл» Хельмута Марко отреагировать на манёвр Даниила Квята на Гран-при Австрии, который привёл к сходу Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена.

«Хельмут Марко должен с этим разобраться. Не понимаю таких диких атак в первом повороте, так ведь ты и свою гонку портишь.

Особенно горько за Ферстаппена. Он всегда быстрее Риккардо, но ему что-то мешает попасть на подиум», — приводит слова Лауды Motorsport-Total.

Стюарды наказали Квята проездом по пит-лейну.