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Хорнер намекнул, что Квят останется в «Торо Россо» на 2018 год

10 июля 2017, понедельник. 14:27. Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ожидает сохранения в команде «Торо Россо» российского пилота Даниила Квята на 2018 год.

«Я не вижу сценария, при котором этого не должно произойти. На самом деле до сих пор он проводил сезон вполне разумно, вероятно, в ближайшем будущем вопрос (о продлении контракта) будет поднят», — цитирует Хорнера Readmotorsport.

Также Хорнер в очередной раз подтвердил, что Карлос Сайнс-младший останется в «Торо Россо» ещё на один год: «Он знает, что в его контракте была выбрана опция, по которой он останется пилотом «Торо Россо» в следующем году».

Источник: Read Motorsport Сообщить об ошибке
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Теги
Ред Булл Торо Россо Даниил Квят Карлос Сайнс-младший Кристиан Хорнер контракты гонщиков Формулы-1
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