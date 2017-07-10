Хорнер намекнул, что Квят останется в «Торо Россо» на 2018 год

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ожидает сохранения в команде «Торо Россо» российского пилота Даниила Квята на 2018 год.



«Я не вижу сценария, при котором этого не должно произойти. На самом деле до сих пор он проводил сезон вполне разумно, вероятно, в ближайшем будущем вопрос (о продлении контракта) будет поднят», — цитирует Хорнера Readmotorsport.



Также Хорнер в очередной раз подтвердил, что Карлос Сайнс-младший останется в «Торо Россо» ещё на один год: «Он знает, что в его контракте была выбрана опция, по которой он останется пилотом «Торо Россо» в следующем году».