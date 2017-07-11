Источник: «Хонда» аннулировала контракт с «Заубером»

Японский автопроизводитель «Хонда» принял решение аннулировать недавно подписанный контракт с командой Формулы-1 «Заубер», утверждает издание Auto Bild. По данным немецких журналистов, японцы остались недовольны недавними перестановками в «Заубере» — в первую очередь увольнением главы команды Мониши Кальтенборн.

Дело в том, что трёхлетний контракт с «Хондой» согласовывала именно Кальтенборн. Японцы связывали с сотрудничеством большие надежды, исходя из того, что «Заубером» будет управлять именно Мониша.

Если данная информация получит своё подтверждение, то швейцарцы останутся без двигателя на сезон-2018. Вероятнее всего, при таком сценарии «Заубер» продолжит использование клиентских моторов «Феррари».