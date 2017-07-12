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Петров: вряд ли Квят заслуживал более жёсткого наказания за аварию в Австрии

12 июля 2017, среда. 10:47. Авто

Российский гонщик Виталий Петров прокомментировал аварию своего соотечественника Даниила Квята, выступающего за «Торо Россо», в гонке Гран-при Австрии.

«То, что произошло на старте с Даниилом Квятом, наверное, долго анализировать ни к чему. Он снова ошибся, перетормозил и врезался в Алонсо. Сам по себе старт у него был хороший, но потом, возможно, Даниил отвлекся буквально на долю секунды – и после этого исход был предрешён. Больше в принципе говорить не о чем.

Я не думаю, что ему надо действовать впредь более аккуратно, нет. Но постараться подходить к стартам чуть более взвешенно. Тем более сейчас, когда очков у него не так и много. Ему уже сейчас надо бы начать их набирать. Я видел комментарии Кристиана Хорнера, который говорит о том, что они должны подписать его и на следующий год, но всё может очень быстро измениться, если результаты будут оставаться такими же.

Что касается его штрафа, то мне он видится вполне соизмеримым. Жёстче наказывать его вряд ли стоило, но он спровоцировал столкновение, которое привело к сходу соперников – проезд через пит-лейн в данном случае можно назвать справедливой мерой», — написал Петров в своём блоге.

Источник: Motorsport.com Россия Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Виталий Петров Даниил Квят Формула-1 Гран-при Австрии
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