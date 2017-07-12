«Порше» в июле решит, приходить ли в Формулу-1

Компания «Порше» продолжает изучать возможность прихода в Формулу-1, сообщает Auto Motor und Sport. После серии победы в гонке «24 часа Ле-Мана» для «Порше» уже нет большого смысла оставаться в чемпионате WEC, и поэтому руководство немецкой компании изучает новые возможности в автоспорте. Как уже ранее сообщалось, представители «Порше» участвовали в очередной встрече мотористов Формулы-1, обсуждавших будущий технический регламент по части двигателей. В целом компромисс по новому регламенту моторов найден: практически наверняка в 2021 году моторы объёмом 1,6 литра получат вторую турбину и сохранят только кинетический генератор энергии, отказавшись от теплового.

В течение июля «Порше» уже хочет определиться для себя насчёт возможного прихода в Формулу-1. Если он состоится, то в 2021 году либо годом ранее не исключено, что при согласии всех мотористов Ф-1 новый регламент будет введён уже перед сезоном-2020. При этом в «Порше» обладают немалым опытом работы с гибридными двигателями благодаря многолетнему участию в WEC, что должно облегчить приход в новый чемпионат.

Также не исключено, что до или параллельно с программой в Формуле-1 «Порше» начнёт участвовать и в Формуле-Е. Правда, не совсем ясно, как это сочетается со свежим объявлением «Ауди» о полноценном участии в «электрическом» чемпионате.