«Хонда» может решить уйти из Формулы-1 в октябре

Руководство «Хонды» в октябре решит, продолжать ли компании участвовать в Формуле-1. Решение зависит от того, как сработает последняя спецификация мотора японского производителя. Представленный на Гран-при Австрии апгрейд силовой установки должен увеличить её мощность на 35-40 л.с.

Если двигатель оправдает ожидания, «Хонда» останется в чемпионате. Если же производителя вновь постигнет неудача, он покинет Ф-1, сообщает Auto Motor und Sport.

«Хонда» пришла в «Королевские гонки» в 2015 году как эксклюзивный поставщик моторов для «Макларена». С тех пор компании не удаётся построить мощный и надёжный мотор.