Прост призывает «Рено» рассмотреть кандидатуру Буэми

Швейцарский гонщик Формулы-Е Себастьен Буэми ещё может вернуться в Формулу-1, сообщает Auto Motor und Sport. По данным издания, советник «Рено» Ален Прост, возглавляющий команду французов в Формуле-Е, убеждает коллег рассмотреть кандидатуру Буэми с прицелом на 2018 год.

«Не знаю, правда ли Ален хочет, чтобы я вернулся в Формулу-1 — ведь я нужен ему в Формуле-Е», — прокомментировал данную информацию сам Буэми.

При этом 28-летний швейцарец действительно не теряет связей с Ф-1: на прошлой неделе он проводил тесты шин «Пирелли» на автодроме «Поль Рикар» на болиде «Ред Булл».