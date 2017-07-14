Хюлькенберг: на одном круге темп «Рено» в порядке, длинные серии были сложнее

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Великобритании. Немец стал седьмым во второй сессии, но при этом остался не слишком доволен работой автомобиля.

«Темп на одном круге был в порядке. Длинные серии были намного сложнее, так что я не уверен, что думать о нашем дне. Нам есть что сделать, есть что изучить, чтобы понять, где мы находимся. Но на одном круге машина была в порядке, если смотреть на протоколы! Я ещё не знаю, чего тут ожидать и на что надеяться. Я просто атакую за рулём и особо не смотрю, что делают остальные. Это был сложный день в плане баланса и уверенности в машине, так что мы работаем над этим. Но один круг был хорошим, нам понравились шины „суперсофт“. Мы и в прошлом видели, что неплохи на одном круге. Причём даже на том конкретном круге я не был очень доволен балансом. Гармонии ещё нет — в каждом из поворотов.

Машины-2017 в Сильверстоуне? Здесь в поворотах они чертовски быстрые! «Копс», «Мэгготс», «Бекетс», «Чэпел»… Они впечатляющие быстрые, тут большие перегрузки, так что гонка будет физически сложной. Физически будет сложнее, чем в предыдущие годы", — приводит слова Хюлькенберга Formula Spy.