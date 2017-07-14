Перес: в Сильверстоуне разница с прошлым годом чувствуется больше всего

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес поделился впечатлениями от свободных практик на Гран-при Великобритании, отметив, что болиды нового образца создают совершенно иные ощущения от прохождения круга на трассе «Сильверстоун».

«Невзирая на ветреные условия, которые добавили нам сложностей, день был позитивным. У нас есть понимание того, что машина делает как следует и в чём нам нужно прибавлять в квалификации и гонке. Управлять болидом образца 2017 года на этой трассе — великолепно. Прижимная сила в поворотах впечатляет. Среди всех трасс, на которых мы выступали в этом сезоне, здешняя даёт почувствовать разницу с прошлым годом больше всего. Понадобилось время, чтобы адаптироваться к этим условиям, но сейчас я чувствую себя комфортно», — приводит слова мексиканца пресс-служба «Форс Индия».