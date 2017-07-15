Масса объяснил борьбу с Ферстаппеном на тренировке в Сильверстоуне

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса объяснил свою борьбу с Максом Ферстаппеном во второй тренировке Гран-при Великобритании. Бразилец заверил, что знал, что соперник проводит не быстрый круг, и потому не захотел пропускать его вперёд.

«Мой инженер сказал мне, что он на круге выезда из боксов, а передо мной был большой трафик. Так что я замедлился, и у него тоже не было причин ехать быстро, а потом он внезапно атаковал на выходе из поворота и попытался пройти меня. Будь он на быстром круге, я бы так не поступил. Но он был на круге выезда, и я просто сдержал его, потому что все так делают», — цитирует Массу ESPN.