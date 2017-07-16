Тост: столкновение напарников на первом круге — худший сценарий для «Торо Россо»

Глава «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Великобритании Формулы-1.

«Гонка стала большим разочарованием. Столкновение напарников на первом круге — худший сценарий для команды из возможных. Такого не должно было случиться. По скорости машина могла финишировать в первой десятке — у Даниила была боеспособная скорость, несмотря на повреждённое днище и другие детали.

Всё, что мы можем, — забыть эту гонку и наилучшим образом готовиться к Венгрии. Та трасса должна лучше подойти нам. Надеюсь, мы добьёмся хорошего результата перед летним перерывом", — цитирует Тоста пресс-служба команды.