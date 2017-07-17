Ферстаппен: слухи, связывающие меня с «Феррари», — это позитивно

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи, связывающие его с возможным переходом в «Феррари» вместо Кими Райкконена. Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко сказал, что команда имеет действующий контракт с Ферстаппеном на последующие два года и не намерена с ним расставаться даже за компенсацию в «100 миллионов».



«100 миллионов? Круто, я дороже футболистов! Всегда очень позитивно, когда вас кто-то так ценит. Я не говорю о том, что может произойти. У меня есть контракт с «Ред Булл», а там будет видно. Я не обсуждаю условия соглашения, но сейчас у меня есть контракт с «Ред Булл», — цитирует Ферстаппена Grandprix.