Кубица может сменить Палмера в «Рено» на Гран-при Бельгии

По информации немецкого издания Bild, польский гонщик Роберт Кубица может заменить в «Рено» Джолиона Палмера на Гран-при Бельгии, если на предстоящих тестах Формулы-1 продемонстрирует хорошую скорость. Поляк уже дважды в этом сезоне участвовал в частных тестах «Рено» за рулём болида 2012 года E20.



«После двух тестов болида 2012 года он 31 июля проведёт тесты покрышек в Будапеште для французского производителя (на самом деле тесты Ф-1 на «Хунгарорингге» будут проходить 1-2 августа. — Прим. «Чемпионата»)», — отмечает издание.