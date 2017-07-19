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Кубица может сменить Палмера в «Рено» на Гран-при Бельгии

19 июля 2017, среда. 09:20. Авто

По информации немецкого издания Bild, польский гонщик Роберт Кубица может заменить в «Рено» Джолиона Палмера на Гран-при Бельгии, если на предстоящих тестах Формулы-1 продемонстрирует хорошую скорость. Поляк уже дважды в этом сезоне участвовал в частных тестах «Рено» за рулём болида 2012 года E20.

«После двух тестов болида 2012 года он 31 июля проведёт тесты покрышек в Будапеште для французского производителя (на самом деле тесты Ф-1 на «Хунгарорингге» будут проходить 1-2 августа. — Прим. «Чемпионата»)», — отмечает издание.

Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Теги
Рено Спорт Ф-1 Джолион Палмер Роберт Кубица
Новости. Авто
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