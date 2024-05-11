Никита Бедрин прорвался в топ-6 на старте нового сезона европейской Формулы-Regional

На трассе «Хоккенхаймринг» стартовал новый сезон европейской Формулы-Regional (FRECA), один из участников которой — россиянин Никита Бедрин, совмещающий эти гонки с выступлениями в Формуле-3.

Первый заезд первого этапа выиграл пилот академии «Феррари» Рафаэль Камара. Бразилец стартовал с поул-позиции, но в первом повороте пропустил Энцо Делиньи. Тем не менее Камара вскоре отыгрался, возглавил пелотон и оторвался от преследователей.

На вторую позицию прорвался партнёр Рафаэля по команде «Према» Джеймс Уортон, а третьим стал Туукка Тапонен — ещё один гонщик академии «Феррари». Четвёртое место в борьбе с партнёром по команде «Ван Амерсфорт Рейсинг» Иваном Домингесом отстоял Брандо Бадоер.

Никита Бедрин показал в своей квалификационной группе шестое время и стартовал в гонке 11-м. На первых кругах россиянин пробился в топ-10, а после проблем у Эвана Жильтера, который шёл четвёртым, Бедрин вышел на девятое место. На последних кругах Никита обогнал ещё трёх соперников: Алессандро Жусти, окончательно потерявшего темп Делиньи и Уго Угочукву. На финише Бедрин был шестым, в общей сложности отыграв по ходу гонки пять позиций.

FRECA. Хоккенхайм, первая гонка (топ-10):

1. Рафаэль Камара (Prema Racing) — 18 кругов.

2. Джеймс Уортон (Prema Racing) +1,2 сек.

3. Туукка Тапонен (R-ace GP) +2,8.

4. Брандо Бадоер (Van Amersfoort Racing) +7,2.

5. Иван Домингес (Van Amersfoort Racing) +11,2.

6. Никита Бедрин (MP Motorsport) +11,7.

7. Уго Угочукву (Prema Racing) +13,1.

8. Алессандро Жусти (ART Grand Prix) +13,5.

9. Роман Билински (Trident) +14,9.

10. Энцо Делиньи (R-ace GP) +15,8.

Вторая гонка первого этапа FRECA стартует в воскресенье, 12 мая, в 17:10 по московскому времени.