«Мы не позволим им провалиться». GM поддержал проект «Андретти»

Компания General Motors (GM) подтвердила свою поддержку команде «Андретти», которая пытается стать участником чемпионата Формулы-1.

«Мы подтверждаем свою приверженность этому проекту и не позволим ему провалиться.

Наша компания добивается успеха во всех гоночных сериях, в которых мы участвуем. Любой, кто посмотрит, увидит это. У наших дверей постоянно находится много опытных сотрудников Формулы-1 высокого уровня. Они видят, что мы делаем. Люди, которые знают, что мы делаем, понимают, что мы конкурентоспособны.

Мы не недооцениваем технические сложности в Формуле-1, но мы знаем, как нужно гоняться. Мы понимаем, как привлекать способных специалистов, как инвестировать в технологии и использовать могущество нашей компании.

Когда мы узнали ответ Формулы-1, то поняли, что мы с ним не согласны, и я думаю, все в мире с ним не согласны. Это не остановило нас, а только побудило продолжать поддержку проекта. Мы знаем, что добьёмся успеха, потому что мы заботимся о спорте, о болельщиках и у нас есть поддержка со стороны руководства General Motors. Наша задача — продемонстрировать решимость и приверженность этому делу, показать всё, на что мы способны», — приводит слова Эрика Уоррена, руководителя отдела автоспорта GM, издание Newsweek.