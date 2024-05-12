«Борешься как задница!» Херта — о столкновении с Эрикссоном в гонке IndyCar

Пилот «Андретти» Колтон Херта раскритиковал своего партнёра по команде Маркуса Эрикссона после столкновения, произошедшего между гонщиками «Андретти» на старте гонки IndyCar в Индианаполисе.

Эрикссон и Херта неудачно выступили в квалификации: швед занял 21-е место, а американский гонщик, у которого перед решающей попыткой кончилось топливо, стартовал 24-м. После старта гонщики оказались рядом, и в какой-то момент экс-пилот Формулы-1 сместился наружу и вытолкал товарища по команде с трассы.

Права на видео принадлежат NTT IndyCar Series. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT IndyCar Series.

«Твой напарник лидирует в чемпионате, а ты борешься с ним как задница. Не знаю, о чём ты думаешь. Он тормозил глубже, чем в квалификации и явно вывез меня с трассы. Нужно быть умнее. Это было очень глупо», — сказал Херта в интервью NBC Sports после финиша.

За столкновение с Хертой Эрикссон получил штраф в пять позиций на трассе и занял 16-е место. Херта же прорвался на седьмую строчку и продолжил серию финишей в топ-10.

Тем не менее в общем зачёте Колтон, возглавлявший перед этапом в Индианаполисе турнирную таблицу, откатился на четвёртую позицию, а новым лидером стал победитель гонки Алекс Палоу.