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Хорнер: у «Макларена» и в прошлом году был темп, но насколько он зависит от трассы?

Хорнер: у «Макларена» и в прошлом году был темп, но насколько он зависит от трассы?
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о конкуренции с «Маклареном» после успеха британской команды на Гран-при Майами.

«Макларен» чисто выиграл гонку, у них был хороший темп во второй половине. Они были быстры на «медиуме» в спринте, но мы завоевали два поула и одержали победу в спринте. И мы бы лидировали в гонке, если бы не было сейфти-кара. Однако они определённо сделали шаг вперёд.

Интересно, что произойдёт в следующих гонках. В прошлом году у «Макларена» был темп в определённые моменты, но насколько он зависит от трассы? Последний уикенд получился очень сильным, Ландо заслужил победу», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Ранее Зак Браун рассказал, когда будет реализован его план в «Макларене».

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