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Норрис, Ферстаппен и Гасли праздновали победу Ландо вместе со звёздами НБА

Норрис, Ферстаппен и Гасли праздновали победу Ландо вместе со звёздами НБА
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Трёхкратный чемпион Формулы-1, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и пилот «Альпин» Пьер Гасли праздновали вместе с Ландо Норрисом («Макларен») его победу на Гран-при Майами в ночном клубе E11EVEN вместе со звёздами Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает издание Daily Express.

Сообщается, что ради этой вечеринки Макс Ферстаппен изменил свои первоначальные планы и перенёс вылет из США на более поздний срок.

Кроме того, отмечая первую победу Норриса в Формуле-1, руководитель «Феррари» надел фирменную кепку «Макларена» и обрызгал Ландо шампанским, отец Льюиса Хэмилтона отправил поздравительное сообщение семье Норриса, и, как отмечает Daily Express, вообще каждый гонщик чемпионата был искренне рад за 24-летнего британца.

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