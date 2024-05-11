Гибридный флагман Lamborghini сразился с 1000-сильными BMW и Audi

Флагманский спорткар Lamborghini — гибридный Revuelto — сразился в гонке на прямой с тюнингованными BMW M3 Touring и Audi R8, у которых под капотом по тысяче лошадиных сил мощности. Видео заездов опубликованы на YouTube-канале carwow.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

Lamborghini Revuelto была представлена в 2023 году. В движение автомобиль приводится 6,5-литровым двигателем V12, который вместе со 190-сильным электромотором выдаёт 1015 лошадиных сил. До 100 км/ч Revuelto разгоняется за 2,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч.

На прямой эта Lamborghini соревновалась с BMW M3 Touring с полностью переработанным рядным 3-литровым 6-цилиндровым двигателем, а также тюнингованной Audi R8 с 5,2-литровым атмосферным V10.

По данным секундомера carwow, Lamborghini и BMW преодолели четверть мили за 9,9 секунды, однако BMW всё же дотянулась до финиша быстрее. В то же время Audi проехала дистанцию лишь за 10,2 секунды.

Отметим, что чуть ранее Revuelto сразилась с гибридными Ferrari и Porsche. Тогда новинка от Lamborghini тоже проехала четверть мили за 9,9 секунды — и тоже оказалась на финише второй.