Браун рассказал, когда будет реализован его план в «Макларене»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун недавно подписал новый контракт, согласно которому он останется на своём посту до 2030 года. Он рассказал о своих планах по работе в команде из Уокинга, а также о сроках их реализации.

«Это было лёгкое решение. Я сказал высшему руководству, что работаю над планом по возвращению команды в претенденты на титул. Он будет реализован примерно через 10 лет.

Я не думаю, что это будет мой последний контракт с «Маклареном». Я уже посчитал, в 2030-м мне будет 59 лет. Если всё будет зависеть только от меня, то я определённо останусь. Я не хочу останавливаться в 59 лет. Я могу проработать ещё 10 или 20 лет после этого – мне очень нравится работать в «Макларене», — сказал Браун в подкасте Beyond the Grid.