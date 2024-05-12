Джереми Кларксон: Ньюи 65 лет, он может просто свалить в путешествие на парусной лодке

Звёздный британский телеведущий Джереми Кларксон прокомментировал новость об уходе соотечественника Эдриана Ньюи из команды «Ред Булл».

«Все задались вопросом, к какой команде может присоединиться Эдриан Ньюи. И это тяжёлый вопрос. Именно машина Ньюи принесла Найджеллу Мэнселлу чемпионство в 1992 году, Алену Просту – в 1993-м.

В конце 90-х «Макларен» доминировал на машинах Ньюи, поэтому, когда он перешёл в «Ред Булл» в 2006 году, было понятно, что будет дальше. Очевидный факт заключается в следующем: если Эдриан Ньюи спроектировал вашу машину, у вас очень хороший шанс на победу. Так куда же он отправится?

Кто-то говорит, что он присоединится к Льюису Хэмилтону в «Феррари», а кто-то — что окажется с Максом Ферстаппеном в «Мерседесе». Но есть и другой вариант. В конце прошлого года Ньюи начал работу над новой парусной лодкой. И кто знает, что произойдёт, ведь ему 65 лет. Возможно, он просто решит свалить и провести осень своих лет в кругосветном путешествии», — написал Кларксон в рамках колонки The Sun.