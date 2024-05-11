Даниил Квят рассказал, как отреагировал на уход Ньюи из «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят рассказал о своей реакции на новость об уходе звёздного британского конструктора Эдриана Ньюи из «Ред Булл».

«Изначально я подумал: «Вау, это большая перемена». Хотя мы не знаем, как «Ред Булл» готовился к этому. Там очень много талантливых инженеров, поэтому нужные люди найдутся. Будет реструктуризация. Очевидно, это не проблема, и будем надеяться, что она будет организована быстро. Хотя не стоит умалять талант Ньюи», — приводит слова Квята издание GPBlog.

Напомним, в начале мая «Ред Булл» официально объявил об уходе 65-летнего Ньюи по окончании сезона. Также сообщалось, что британец получил право немедленно приступить к деятельности в другой команде взамен на молчание о скандале вокруг Кристиана Хорнера.