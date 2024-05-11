Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Квят ответил, обернётся ли коллапсом для «Ред Булл» уход Ньюи

Квят ответил, обернётся ли коллапсом для «Ред Булл» уход Ньюи
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят поделился своим мнением об уходе британца Эдриана Ньюи из команды «Ред Булл», в которой он провёл почти 20 лет.

«Я не знаю, является ли коллапс подходящим словом. Конечно, есть изменения, как положительные, так и отрицательные, но судить трудно. Мне кажется, что люди мыслят стереотипно в этом отношении. Очевидно, у него большое имя, но команда, успешная команда, не состоит из одного человека.

«Ред Булл» не сможет обойтись без Ньюи? Опять же, это стереотип. Я считаю, что это не так. Есть много других людей, выполняющих важную работу. Очевидно, существуют проекты, организованные одним человеком, и его уход влечёт за собой фундаментальные изменения», — приводит слова Квята GPblog.

Материалы по теме
Даниил Квят рассказал, как отреагировал на уход Ньюи из «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android