Квят ответил, обернётся ли коллапсом для «Ред Булл» уход Ньюи

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят поделился своим мнением об уходе британца Эдриана Ньюи из команды «Ред Булл», в которой он провёл почти 20 лет.

«Я не знаю, является ли коллапс подходящим словом. Конечно, есть изменения, как положительные, так и отрицательные, но судить трудно. Мне кажется, что люди мыслят стереотипно в этом отношении. Очевидно, у него большое имя, но команда, успешная команда, не состоит из одного человека.

«Ред Булл» не сможет обойтись без Ньюи? Опять же, это стереотип. Я считаю, что это не так. Есть много других людей, выполняющих важную работу. Очевидно, существуют проекты, организованные одним человеком, и его уход влечёт за собой фундаментальные изменения», — приводит слова Квята GPblog.