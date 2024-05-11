Ник Кэссиди выиграл гонку Формулы-Е, прорвавшись с последнего места

Пилот «Ягуара» Ник Кэссиди выиграл первую гонку сдвоенного этапа Формулы-Е, который проходит в эти дни на трассе аэродрома «Темпельхоф» в Берлине. Для Кэссиди это вторая в сезоне и седьмая в карьере победа, а «Ягуар» отмечает уже вторую победу подряд — двумя неделями ранее пилоты команды завоевали дубль в Монако.

Кэссиди стартовал с 11-й позиции и в первой фазе гонки экономил заряд энергии. Новозеландец ехал так медленно, что к 17-му кругу откатился на последнее место. Кэссиди прибавил во второй половине дистанции: к 29-му кругу он вышел на 13-ю строчку, в течение следующих 11 прорвался в топ-5, а на последних закрепился в лидерах.

Вторым финишировал экс-пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь из команды «Пенске», а третье место занял представитель «Ниссана» Оливер Роуленд. Четвёртым стал Митч Эванс, опередивший гонщиков «Порше» Паскаля Верляйна и Антониу Феликса да Кошту, а следом расположились Стоффель Вандорн, Эдуардо Мортара и Саша Фенестраз. Топ-10 замкнул Тейлор Барнард, заменяющий в «Макларене» травмированного Сэма Бёрда.

Формула-Е. Берлин, первая гонка (топ-10):

1. Ник Кэссиди (Jaguar TCS) — 46 кругов.

2. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +4,6 сек.

3. Оливер Роуленд (Nissan) +4,9.

4. Митч Эванс (Jaguar TCS) +5,3.

5. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +5,6.

6. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +5,7.

7. Стоффель Вандорн (DS Penske) +6,3.

8. Эдоардо Мортара (Mahindra) +7,2.

9. Саша Фенестраз (Nissan) +9,5.

10. Тейлор Барнард (Neom McLaren) +9,6.

За счёт победы в Берлине Кэссиди стал новым лидером общего зачёта и теперь опережает Верляйна на девять очков. На третью строчку поднялся Роуленд, который опередил действующего чемпиона Джейка Денниса, а топ-5 по-прежнему замыкает Эванс.

Формула-Е. Общий зачёт (топ-10):

1. Ник Кэссиди (Jaguar TCS) — 121 очко.

2. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) — 112.

3. Оливер Роуленд (Nissan) — 103.

4. Джейк Деннис (Andretti) — 89.

5. Митч Эванс (Jaguar TCS) — 89.

6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 83.

7. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG) — 65.

8. Стоффель Вандорн (DS Penske) — 43.

9. Сэм Бёрд (Neom McLaren) — 38.

10. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 34.

В командном зачёте разрыв между «Ягуаром» и «Порше» вырос до 64 очков, на третье место поднялся «Ниссан», «DS Пенске» теперь четвёртая, а «Андретти» откатилась на пятую строчку.

Формула-Е. Командный зачёт:

1. Jaguar TCS — 210 очков.

2. TAG Heuer Porsche — 146.

3. Nissan — 129.

4. DS Penske — 126.

5. Andretti — 113.

6. Maserati MSG — 67.

7. Neom McLaren — 64.

8. Envision — 41.

9. ERT — 23.

10. Abt Cupra — 19.

11. Mahindra — 0.

Сдвоенный этап в Формуле-Е в Берлине завершится в воскресенье, 12 мая. Старт гонки — в 16:00 по московскому времени.