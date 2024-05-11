Ник Кэссиди выиграл гонку Формулы-Е, прорвавшись с последнего места

Пилот «Ягуара» Ник Кэссиди выиграл первую гонку сдвоенного этапа Формулы-Е, который проходит в эти дни на трассе аэродрома «Темпельхоф» в Берлине. Для Кэссиди это вторая в сезоне и седьмая в карьере победа, а «Ягуар» отмечает уже вторую победу подряд — двумя неделями ранее пилоты команды завоевали дубль в Монако.
Кэссиди стартовал с 11-й позиции и в первой фазе гонки экономил заряд энергии. Новозеландец ехал так медленно, что к 17-му кругу откатился на последнее место. Кэссиди прибавил во второй половине дистанции: к 29-му кругу он вышел на 13-ю строчку, в течение следующих 11 прорвался в топ-5, а на последних закрепился в лидерах.
Вторым финишировал экс-пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь из команды «Пенске», а третье место занял представитель «Ниссана» Оливер Роуленд. Четвёртым стал Митч Эванс, опередивший гонщиков «Порше» Паскаля Верляйна и Антониу Феликса да Кошту, а следом расположились Стоффель Вандорн, Эдуардо Мортара и Саша Фенестраз. Топ-10 замкнул Тейлор Барнард, заменяющий в «Макларене» травмированного Сэма Бёрда.
Формула-Е. Берлин, первая гонка (топ-10):
1. Ник Кэссиди (Jaguar TCS) — 46 кругов.
2. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +4,6 сек.
3. Оливер Роуленд (Nissan) +4,9.
4. Митч Эванс (Jaguar TCS) +5,3.
5. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +5,6.
6. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +5,7.
7. Стоффель Вандорн (DS Penske) +6,3.
8. Эдоардо Мортара (Mahindra) +7,2.
9. Саша Фенестраз (Nissan) +9,5.
10. Тейлор Барнард (Neom McLaren) +9,6.
За счёт победы в Берлине Кэссиди стал новым лидером общего зачёта и теперь опережает Верляйна на девять очков. На третью строчку поднялся Роуленд, который опередил действующего чемпиона Джейка Денниса, а топ-5 по-прежнему замыкает Эванс.
Формула-Е. Общий зачёт (топ-10):
1. Ник Кэссиди (Jaguar TCS) — 121 очко.
2. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) — 112.
3. Оливер Роуленд (Nissan) — 103.
4. Джейк Деннис (Andretti) — 89.
5. Митч Эванс (Jaguar TCS) — 89.
6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 83.
7. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG) — 65.
8. Стоффель Вандорн (DS Penske) — 43.
9. Сэм Бёрд (Neom McLaren) — 38.
10. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 34.
В командном зачёте разрыв между «Ягуаром» и «Порше» вырос до 64 очков, на третье место поднялся «Ниссан», «DS Пенске» теперь четвёртая, а «Андретти» откатилась на пятую строчку.
Формула-Е. Командный зачёт:
1. Jaguar TCS — 210 очков.
2. TAG Heuer Porsche — 146.
3. Nissan — 129.
4. DS Penske — 126.
5. Andretti — 113.
6. Maserati MSG — 67.
7. Neom McLaren — 64.
8. Envision — 41.
9. ERT — 23.
10. Abt Cupra — 19.
11. Mahindra — 0.
Сдвоенный этап в Формуле-Е в Берлине завершится в воскресенье, 12 мая. Старт гонки — в 16:00 по московскому времени.