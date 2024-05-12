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Мик Шумахер: я слежу за ситуацией в «Альпин»

Мик Шумахер: я слежу за ситуацией в «Альпин»
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Немецкий пилот Мик Шумахер, выступающий за «Альпин» в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC), ответил на вопрос, может ли он стать членом команды в Формуле-1.

«Мне сказали, что эта не та тема, о которой можно говорить. Лично я слежу за ситуацией, не могу сказать больше», — приводит слова Шумахера издание GPblog.

Напомним, новости о смене состава «Альпин» активно начали появляться из-за провального выступления команды в начале нынешнего сезона, а пилоты Пьер Гасли и Эстебан Окон, чьи контракты завершаются в этом году, неоднократно заявляли, что их будущее будет зависеть от результатов.

Шумахер прекратил выступления в Формуле-1 в 2022 году после того, как «Хаас» не стал продлевать с ним контракт. В настоящий момент немец является резервистом «Мерседеса».

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