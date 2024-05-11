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«Так проектируют болид Ф-1 в наши дни?» Гасли объяснил, почему считает Ньюи гением

«Так проектируют болид Ф-1 в наши дни?» Гасли объяснил, почему считает Ньюи гением
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Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли высказался о звёздном британском конструкторе Эдриане Ньюи, который по окончании сезона покинет «Ред Булл» после почти 20 лет работы.

«Я бы сказал, что он уникальный гений. Невероятно талантлив, самый успешный инженер в истории нашего спорта. У него очень своеобразный подход. Я до сих пор помню, когда посещал Милтон-Кинс, что он рисовал на своей доске всякие штуки, а я подумал: «Разве так проектируют машины Ф-1 в наше время?»

Очень впечатляет. Возможно, моим лучшим воспоминанием о «Ред Булл» была работа с этим особенным человеком. У меня были отличные отношения с Эдрианом. Он очень скромный парень», — приводит слова Гасли издание Autosport.

Ранее Кристиан Хорнер заявил, что у «Ред Булл» был разработан план на случай ухода Ньюи.

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