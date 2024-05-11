В Hennessey показали зимний дрифт 1842-сильного гиперкара

Компания Hennessey Performance опубликовала ролик по итогам выступления на зимних гонках FAT Ice Race, которые прошли в феврале в горах города Аспен.

Права на видео принадлежат Hennessey Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hennessey Performance.

В опубликованном ролике гиперкар Hennessey Venom F5 с двигателем мощностью 1842 лошадиные силы проходит в скольжении заснеженную трассу, а также один круг катит за собой лыжника.

Гиперкар Hennessey Venom F5 впервые был представлен в 2014 году. Под капотом у автомобиля 6,6-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, что делает его одним из самых мощных в мире.

Ранее в этом году Venom F5 установил рекорд «Трассы Америк» для дорожных автомобилей, а в будущем в Hennessey намерены побить рекорд скорости для серийных гиперкаров. На данный момент никто не смог превзойти 490,484 км/ч, показанные Bugatti Chiron Super Sport 300+ в 2019 году.

В общей сложности построено лишь 24 экземпляра Hennessey Venom F5, и один из них в марте 2024-го ушёл с молотка за $ 2,2 млн.