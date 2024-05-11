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Названа возможная зарплата Сайнса в случае его перехода в «Ауди»

Названа возможная зарплата Сайнса в случае его перехода в «Ауди»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший станет одним из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1, если подпишет контракт с «Ауди», сообщает издание GPblog.

По информации ресурса, испанцу предложили зарплату в размере € 26 млн ($ 28 млн) за сезон. Отметим, что за 2023 год Сайнс, по сообщениям СМИ, заработал около $ 10 млн (без доходов от спонсоров и бонусов), тогда как его напарник Шарль Леклер – $ 35 млн.

Ранее также прошёл слух, что «Ауди» хочет получить ответ о подписании контракта с Сайнсом до этапа в Монако, который пройдёт с 24 по 26 мая в Монте-Карло.

Один пилот немецкого концерна уже известен – в конце апреля было объявлено о многолетнем соглашении с действующим пилотом «Хааса» немцем Нико Хюлькенбергом.

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