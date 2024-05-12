Палоу выиграл первую в сезоне гонку IndyCar, Эрикссон оштрафован за столкновение с Хертой

Пилот команды «Ганасси» Алекс Палоу выиграл Sonsio Grand Prix — четвёртый этап сезона IndyCar, который прошёл на дорожной версии трассы «Индианаполис». Это десятая победа в карьере испанца, но в 2024 году она стала первой.
Палоу выиграл квалификацию и стартовал с поул-позиции, но заблокировал на старте колёса и в первой связке поворотов пропустил в лидеры Лундгора, а после первого пит-стопа, выезжая из боксов на холодных шинах, уступил Пауэру. Тем не менее во время второй волны пит-стопов пилот «Ганасси» отыгрался и на 41-м круге выехал с пит-лейна впереди своих соперников.
Одним из главных моментов гонки стал синхронный финальный пит-стоп пятёрки лидеров на 62-м круге: Палоу устоял на первой строчке, а Пауэр опередил Лундгора в борьбе за второе место. В решающей фазе заезда — на рестарте на 69-м круге — действующий чемпион уверенно оторвался от пелотона и первым пересёк линию финиша.
Права на видео принадлежат NTT IndyCar Series. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT IndyCar Series.
Вторым в итоге стал Уилл Пауэр, завоевавший третий в сезоне подиум, а Кристиан Лундгор замкнул тройку лидеров. На четвёртой позиции расположился самый титулованный пилот серии Скотт Диксон, который на последних кругах выдержал прессинг Маркуса Армстронга и Скотта Макглоклина.
Лучшим экс-пилотом Формулы-1 в этот раз стал занявший восьмое место Александер Росси. Роман Грожан, которого в одном из эпизодов выдавил с трассы Сантино Ферруччи, финишировал 12-м, в то время как Маркус Эрикссон расположился на 16-й строчке. В начале гонки у шведа было столкновение с Колтоном Хертой: швед вытолкнул соперника за пределы трассы и позже был оштрафован пятью позициями, которые вернул прямо во время заезда.
Права на видео принадлежат NTT IndyCar Series. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT IndyCar Series.
IndyCar. Sonsio Grand Prix, Индианаполис (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 85 кругов.
2. Уилл Пауэр (Team Penske) +6,6 сек.
3. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) +8,0.
4. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +13,4.
5. Маркус Армстронг (Chip Ganassi Racing) +13,8.
6. Скотт Макглоклин (Team Penske) +14,2.
7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +18,8.
8. Александер Росси (Arrow McLaren) +20,1.
9. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan) +22,1.
10. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +26,3.
Алекс Палоу на Алее победителей в Индианаполисе
Фото: indycar.com
Эта победа вывела Палоу в лидеры общего зачёта. Вторым по-прежнему идёт Пауэр, который уступает испанцу 12 очков, на третью строчку поднялся Диксон, а Херта откатился на четвёртое место. Грожан потерял одну позицию и теперь занимает 14-е место, а Эрикссон откатился на 16-ю позицию.
Общий зачёт (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 152 очка.
2. Уилл Пауэр (Team Penske) — 140.
3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 127.
4. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 127.
5. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 107.
6. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 88.
7. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 88.
8. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 86.
9. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) — 84.
10. Александер Росси (Arrow McLaren) — 78.
Следующий этап IndyCar пройдёт 26 мая — это будет «500 миль Индианаполиса», самая престижная гонка сезона.