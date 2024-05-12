Палоу выиграл первую в сезоне гонку IndyCar, Эрикссон оштрафован за столкновение с Хертой

Пилот команды «Ганасси» Алекс Палоу выиграл Sonsio Grand Prix — четвёртый этап сезона IndyCar, который прошёл на дорожной версии трассы «Индианаполис». Это десятая победа в карьере испанца, но в 2024 году она стала первой.

Палоу выиграл квалификацию и стартовал с поул-позиции, но заблокировал на старте колёса и в первой связке поворотов пропустил в лидеры Лундгора, а после первого пит-стопа, выезжая из боксов на холодных шинах, уступил Пауэру. Тем не менее во время второй волны пит-стопов пилот «Ганасси» отыгрался и на 41-м круге выехал с пит-лейна впереди своих соперников.

Одним из главных моментов гонки стал синхронный финальный пит-стоп пятёрки лидеров на 62-м круге: Палоу устоял на первой строчке, а Пауэр опередил Лундгора в борьбе за второе место. В решающей фазе заезда — на рестарте на 69-м круге — действующий чемпион уверенно оторвался от пелотона и первым пересёк линию финиша.

Права на видео принадлежат NTT IndyCar Series. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT IndyCar Series.

Вторым в итоге стал Уилл Пауэр, завоевавший третий в сезоне подиум, а Кристиан Лундгор замкнул тройку лидеров. На четвёртой позиции расположился самый титулованный пилот серии Скотт Диксон, который на последних кругах выдержал прессинг Маркуса Армстронга и Скотта Макглоклина.

Лучшим экс-пилотом Формулы-1 в этот раз стал занявший восьмое место Александер Росси. Роман Грожан, которого в одном из эпизодов выдавил с трассы Сантино Ферруччи, финишировал 12-м, в то время как Маркус Эрикссон расположился на 16-й строчке. В начале гонки у шведа было столкновение с Колтоном Хертой: швед вытолкнул соперника за пределы трассы и позже был оштрафован пятью позициями, которые вернул прямо во время заезда.

Права на видео принадлежат NTT IndyCar Series. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT IndyCar Series.

IndyCar. Sonsio Grand Prix, Индианаполис (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 85 кругов.

2. Уилл Пауэр (Team Penske) +6,6 сек.

3. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) +8,0.

4. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +13,4.

5. Маркус Армстронг (Chip Ganassi Racing) +13,8.

6. Скотт Макглоклин (Team Penske) +14,2.

7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +18,8.

8. Александер Росси (Arrow McLaren) +20,1.

9. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan) +22,1.

10. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +26,3.

Алекс Палоу на Алее победителей в Индианаполисе Фото: indycar.com

Эта победа вывела Палоу в лидеры общего зачёта. Вторым по-прежнему идёт Пауэр, который уступает испанцу 12 очков, на третью строчку поднялся Диксон, а Херта откатился на четвёртое место. Грожан потерял одну позицию и теперь занимает 14-е место, а Эрикссон откатился на 16-ю позицию.

Общий зачёт (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 152 очка.

2. Уилл Пауэр (Team Penske) — 140.

3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 127.

4. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 127.

5. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 107.

6. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 88.

7. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 88.

8. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 86.

9. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) — 84.

10. Александер Росси (Arrow McLaren) — 78.

Следующий этап IndyCar пройдёт 26 мая — это будет «500 миль Индианаполиса», самая престижная гонка сезона.