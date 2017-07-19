Депре и Сотников продолжают лидировать на ралли «Шёлковый путь» после 11-го СУ

В китайской провинции Гяньсу прошёл 11-й этап ралли-марафона «Шёлковый путь», по итогам которого победу в зачёте внедорожников одержал гонщик «Пежо» Стефан Петерансель, его товарищ по команде Сириль Депре, лидирующий в личном зачёте, финишировал на втором месте, а замкнул первую тройку Язид Аль-Раджи из X-Raid.



В зачёте грузовиков победу одержал гонщик «Татры» Мартин Коломы. Экипажи «КАМАЗ-мастера» заняли места со второго по пятое.



Результаты 11-го этапа



Внедорожники:

1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) – 2:17.41

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1.13

3. Язид Аль-Раджи (X-Raid MINI) +2.08

4. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +4.58

5. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +6.52



Грузовики:

1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) – 2:29.28

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +0.49

3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +1.07

4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +3.18

5. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +3.40



Положение в общем зачёте



Внедорожники:

1. Сириль Депре (Peugeot Sport) – 32:16.55

2. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +55.06

3. Хань Вей (Geely SMG) +57.29

4. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1:07.08

5. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +1:48.52



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 33:58.25

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +14.54

3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +29.23

4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +31.59

5. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +1:54.59