Сотников: на 11-м этапе чувствовалось, что Коломы едет «на все деньги»

Пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников прокомментировал 11-й этап ралли-марафона «Шёлковый путь», по итогам которого показал третье время в зачёте грузовиков. Победа на этапе досталась чеху Мартину Коломы, выступающему на «Татре».



«Честно говоря, не ожидали такой погоды — настраивались на жару, а тут мокро. В прошлом году тоже был один такой день — ехали по мокрым дюнам. Сегодня старались ехать быстро, чувствовалось, что результаты плотные. Видели Коломы, пытались к нему подъехать, но чувствовалось, что он едет «на все деньги». Задачи его догнать во что бы то ни стало не было, где-то подъезжали, где-то — отставали. Что касается грузовика, то всё нормально, во время гонки не замечали больших проблем», — цитирует Сотникова пресс-служба «Шёлкового пути».