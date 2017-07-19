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Мардеев: решили не рисковать, понимали, что много не проиграем

19 июля 2017, среда. 19:33. Авто

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев подвёл итоги 11-го этапа «Шёлкового пути».

«Спецучасток был короткий, жалко, что срезали первую часть. Вторая половина была примерно такой же, как вчера: дороги извилистые, камней много, русло уже было более вязкое. Сначала подъехали к Антону, ехали в его пыли, потом отставали именно на этих извилистых дорожках. Ожидали, что там и получим преимущество, но на торможении теряется очень много. Нет интардера, не хватает тормозов, приходится заранее «оттормаживаться», и всё, что выиграли на разгоне, теряется на торможении.

А так, в принципе всё хорошо, понимали, что сегодня особо много не проиграем и можно было «натворить делов», потому что было множество опасных камней, каждый из которых мог стать причиной потери времени. Решили не рисковать, ехали в ровном надёжном темпе. Впереди два сильных рабочих дня, пески. Нам надо их ровно проехать и ничего не потерять. Последний день особой борьбы не обещает, но терять бдительность нельзя», — приводит слова Мардеева пресс-служба гонки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Шёлковый путь
Новости. Авто
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